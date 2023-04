Brindisi, blitz vincente sulla Puteolana: i biancazzurri vincono per 1-2

Prosegue la striscia positiva del Brindisi, giunta ora a otto risultati utili consecutivi, con il prezioso blitz in casa della Puteolana: allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli i biancazzurri si sono imposti per 1-2. La gara sostanzialmente è stata decisa nel primo tempo. Al 13' gli ospiti si sono portati in vantaggio grazie a Sirri, mentre al 23' è stato Dammacco (settimare rete stagionale per l'attaccante classe 1998) a firmare il raddoppio; la Puteolana nelle battute finali del primo tempo però è riuscita a riaprire la gara con il gol segnato da Avella (40'). Il Brindisi sale a 59 punti in classifica conservando il terzo posto.

Puteolana-Brindisi, il tabellino

PUTEOLANA:Pirone, D'ascia, Avella(76'Raucci), Grieco(56'D'Ancora), Haberkon, Amelio, Caliendo, Cappa(56'Catinali), Mignogna, Rimoli, Rabbeni.

A disposizione:Sodani, Escobar, Catinali, Guarracino, Cacciuttolo, Colaci, Letizia, D'ancora, Rauci. Allenatore: Marra Salvatore

BRINDISI:Vismara, Gorzelewski, Dammacco(60'Ceesay), D'Anna(78'Triarico), Valenti, Diouf(76'Santoro), Malaccari, Opoola, Di Modugno, Maltese.

A disposizione: Di Fusco, Esposito, Rossi, Triarico, Felleca, De Rosa, Ceesay, Santoro, Mancarella. ALLENATORE: Danucci Ciro

Marcatori: 13' Sirri (B), 23' Dammacco (B), 40' Avella (P).

Ammoniti: 42' Opoola, 64' D'Ancora, 67' Rimoli, 75 D'Anna.

Espulsi: 86' un tesserato della Puteolana.

Recupero primo tempo: 0

Recupero secondo tempo: 5

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi