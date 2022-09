Diaz risponde a Guarracino: il Fasano ottiene un pareggio in rimonta contro la Puteolana

Allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli il Fasano ha fornito una prova di carattere reagendo allo svantaggio e portando a casa un pareggio per 1-1 contro la Puteolana. Nelle prime battute di gara gli ospiti si sono fatti vedere in avanti con Corvino, che ha calciato per due volte verso la porta non riuscendo però a centrare il bersaglio; il Fasano ha mostrato di essere molto propositivo anche sui calci piazzati: Acosta, sugli sviluppi di un corner, ha colpito male dopo una sponda di Da Silva. Tuttavia a passare in vantaggio è stata la formazione di casa, direttamente da penalty, con Guarracino al 42'.

Nel secondo il Fasano è andato vicinissimo al pari, in occasione del palo di Corvino colto in piena area di rigore; la formazione guidata da Ivan Tisci ha spinto molto e alla fine è stata ricompensata all'80', quando Diaz ha battuto Lamberti con un tiro preciso all'angolino sinistro. In pieno recupero Diaz ha servito in area una punizione pericolosa ma nessun compagno di squadra è arrivato sul pallone. Secondo risultato utile di fila per il Fasano.