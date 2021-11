Fasano, domenica impegno a Sorrento: l'ultima volta trionfò con un poker

Squadra in casa

Squadra in casa Sorrento

Dopo la sconfitta interna contro il San Giorgio, per il Fasano domenica 14 novembre c'è un impegno in trasferta: nell'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, i ragazzi allenati da Giuseppe Mosca se la vedranno col Sorrento allo stadio comunale Italia. Una sfida non facile su un campo ostico, anche se nell'ultimo precedente la formazione brindisina fu travolgente.

Infatti, nella passata stagione, il Fasano tornò a casa portandosi l'intera posta in palio dopo aver rifilato ai padroni di casa un sonoro 4-0. Era la diciannovesima giornata di campionato, il 24 febbraio 2021: agli ordini di Vito Costantini, la squadra riuscì a mettere in scena una grande prestazione, segnando due gol per tempo. L'attaccante Dambros, nel giro di un minuto, andò a segno con una doppietta al 10' e all'11', mentre nella ripresa colpirono Amoruso al 64' e Dellino al 67'.