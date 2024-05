Serie D girone H, trentatreesima giornata: la classifica aggiornata

Archiviata ormai la trentatreesima giornata, al termine della regular season del campionato di Serie D, girone H, manca ormai solo un turno. Il Fasano, che ha ritrovato il successo contro il Barletta dopo cinque sconfitte consecutive, può ancora conquistare la salvezza diretta.

I biancazzurri dovranno vincere l'ultimo impegno contro la Paganese di domenica 5 maggio per mantenere il distacco di otto punti dal Barletta terzultimo in classifica (c'è anche il Bitonto a 30 punti): se il divario infatti ammonta a tale quota o è superiore, lo spareggio non si disputa e a retrocedere è la squadra con il peggior piazzamento in classifica; senza dimenticare che l'Angri può ancora effettuare il sorpasso essendo in vantaggio negli scontri diretti.

Serie D girone H, la classifica dopo la trentatreesima giornata