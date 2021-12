Rekik porta avanti il Brindisi, ma poi il Lavello rimonta: sconfitta per 3-1

Si interrompe la striscia positiva del Brindisi, che durava da tre turni. Allo stadio Franco Pisicchio è il Lavello ad imporsi per 3-1, in rimonta, nel duello valevole per la sedicesima giornata del girone H della Serie D. La formazione ospite va in vantaggio grazie al sigillo di Rekik all'11. Il Brindisi tiene botta per il resto del primo tempo, ma nella ripresa il Lavello scende in campo con un altro piglio e nel giro di soli quattro minuti ribalta completamente la situazione. Al 50' Brunetti pareggia i conti, Burzio al 52' firma il sorpasso e al 54' Mercuri ribadisce il vantaggio per i suoi. Gli uomini allenati da Nello Di Costanzo incassano la decima sconfitta in campionato e resta fermo a quota 8 punti (tanti quanti la Virtus Matino), occupando l'ultimo posto in classifica.