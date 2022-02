Il Fasano continua la sua marcia: Battista stende la Mariglianese

Squadra in casa

Il Fasano prosegue nella sua ascesa: allo stadio Santa Maria della Grazie gli uomini allenati da Ciro Danucci hanno raccolto il terzo successo di fila, nonché quinto risultato utile consecutivo, contro la Mariglianese. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, i biancazzurri sono riusciti a spuntarla alla fine grazie alla perla di Battista all'86', giunto alla terza rete in questo campionato; questa vittoria esterna consente al Fasano di salire momentaneamente al terzo posto in classifica, a quota 43 punti. Nel turno infrasettimanale previsto per mercoledì 16 febbraio, la formazione brindisina ospiterà la Virtus Matino.