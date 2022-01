Serie D, ecco i migliori marcatori di Fasano e Brindisi

La classifica marcatori del girone H della Serie D è molto corta: sono 12 i giocatori racchiusi in tre gol, con la vetta che è attualmente occupata da Michel Ferreira, attaccante in forza al Rotonda che in 15 presenze ha messo a segno 10 reti. Tra i primi 10 posti della graduatoria ad hoc non figurano calciatori di Fasano e Brindisi, che però hanno saputo distribuire tra diversi giocatori il contributo in termini di reti fatte.

Il miglior marcatore del Fasano è l'attaccante Ivan Forbes: 6 le reti in 16 presenze per l'attaccante classe 1986, con una doppietta rifilata al Team Altamura lo scorso 5 dicembre; alle sue spalle c'è un centrocampista, Galo Capomaggio, a quota 5 reti in 17 presenze. L'argentino, sotto la guida del tecnico Ciro Danucci, ha trovato per 3 volte la via del gol nelle ultime settimane colpendo Nocerina, Molfetta e Bisceglie. A seguire, tutti firmatari di 3 gol, Vincenzo Corvino, Tomas Prado (che è andato al Vastogirardi) e Franco Sosa

Discorso analogo per il Brindisi, anche se i biancazzurri hanno segnato soltanto 12 gol finora. Ante Kordic, passato a dicembre al Molfetta, ha totalizzato più gol di tutti, ossia 3, in 12 presenze. A seguire, con 2 centri a testa, il centrocampista Alessio Esposito (15 gare giocate), l'esterno Ismaila Badje (15 presenze), e l'attaccante Ivan Bubalo accasatosi al Rieti dopo aver giocato 9 gare in Puglia.