Fasano, primo ko dell'era Danucci: il Nardò si impone per 2-0

Squadra in casa Nardò

Si interrompe il cammino del Fasano, che in precedenza era reduce da una striscia positiva di sei risultati utili di fila. Allo stadio Giovanni Paolo II è stato il Nardò ad imporsi per 2-0: gli ospiti sono partiti bene con la punizione battuta da Corvino che ha sfiorato l'incrocio dei pali e la conclusione di Sosa respinta dal portiere Petrarca; di mezzo l'occasione del Nardò firmata da Mancarella che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Lo stesso Mancarella porta i suoi in vantaggio al 20'.

Nella ripresa i padroni di casa colpiscono il palo con Mariano e successivamente Forbes manda alto un tiro dopo pregevole suggerimento di Sosa. Il Nardò però è cinico e al 57' raddoppia grazie al mancino di Mengoli. Gli uomini allenati da Ciro Danucci si spingono in avanti e confezionano una clamorosa palla gol per accorciare le distanze: Battista colpisce di testa e Dorini è pronto a salvare sulla linea. Finisce così, il Fasano scivola al quinto posto a quota 29 punti.