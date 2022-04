Fasano corsaro sul campo della Nocerina: i biancazzurri passano per 2-0

Secondo risultato utile di fila per il Fasano, che è tornato alla vittoria dopo il pareggio per 1-1 contro il Sorrento. Gli uomini di Ciro Danucci hanno avuto la meglio sulla Nocerina per 2-0, allo stadio San Francesco D'Assisi. Il primo tempo è stato molto vivace: Suma respinge i tentativi di Dammacco e di De Martino, poi gli ospiti rispondono com Corvino, che sfiora l'incrocio dei pali e Capomaggio, la cui concluisione è bloccata dal portiere Venditti.Nella seconda parte di frazione il Fasano ha un'altra ghiotta opportunità con Forbes, che però non riesce a deviare in rete; e in chiusura la Nocerina resta in dieci uomini per l'espulsione di Mancini.

Nel secondo tempo ai biancazzurri viene annullato un gol causa fuorigioco a Corvino, che era stato servito da Del Col. Il Fasano continua a spingere e alla fine riesce ad andare in vantaggio: all'82' Gorzelewsky risolve una mischia mentre all'84' Bernardini recupera il pallone e finalizza una bella azione personale grazie ad un tiro rasoterra. Finisce così, il Fasano sale a quota 52 occupando il quarto posto, a meno quattro dal Bitonto terzo.