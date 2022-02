Tris del Brindisi contro il Rotonda, i biancazzurri tornano ad esultare

Dopo due sconfitte consecutive il Brindisi si rialza e conquista un successo che lo fa tirare un bel respiro in ottica salvezza. Allo stadio Di Sanzo infatti gli uomini guidati da Nello Di Costanzo sono riusciti a prevalere per 3-1 sul Rotonda. A firmare il doppio vantaggio nel primo tempo ci hanno pensato i primi centri di Stranieri all'11' e Silvestro al 39'. I biancazzurri nella ripresa non si sono fermati e sono andati di nuovo a segno grazie a Badje al 63'. A chiudere la gara il gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Actis Goretta (83'). Con questa vittoria il Brindisi sale a quota 18 punti accorciando in classifica sul Bisceglie, lo stesso Rotonda, il Nardò e il Nola. Nel prossimo turno, domenica 20 febbraio, è prevista la sfida allo stadio Fanuzzi contro il Molfetta.