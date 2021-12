Terza vittoria di fila per il Fasano: battuto il Team Altamura per 2-1

Serie C Girone C

Il Fasano coglie la terza vittoria consecutiva da quando Ciro Danucci: allo stadio D'Angelo i biancazzurri sono riusciti ad avere la meglio sul Team Altamura per 2-1 nel match della quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli ospiti sono partiti forte andando in vantaggio con Forbes al 12', abile a sfruttare una sponda di Capomaggio sugli sviluppi di un corner; lo stesso attaccante classe 1986 sigla la sua doppietta sfruttando un assist di Sosa (36'). Nella ripresa il Team Altamura accorcia le distanze grazie alla girata di Molinaro al 55'; successivamente il Fasano rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Camara e resiste agli assalti degli avversari, che sfiorano il pareggio con Pinto che trova la traversa di testa. Finisce così, il Fasano sale a quota 23 punti in classifica occupando il settimo posto.