Fasano, con Danucci serie positiva a suon di reti: obiettivo tris con il Team Altamura

Nelle ultime due gare il Fasano, con l'arrivo in panchina di Ciro Danucci, ha cambiato passo. Anzi, ha letteralmente premuto il piede sull'acceleratore: due le vittorie raccolte, con ben 10 gol messi a segno (nel dettaglio, 6 alla Nocerina e 4 al Molfetta) firmati da 9 marcatori diversi. Dopo aver incassato due sconfitte di fila, i biancazzurri hanno inaugurato una serie positiva a suon di reti che si augurano di allungare già dal prossimo impegno, quello contro il Team Altamura di domenica 5 dicembre (allo stadio D'Angelo, ore 15:00). La sfida con la formazione barese non sarà affatto semplice, come dimostra anche il precedente della scorsa stagione.

Il 17 gennaio 2021, nella dodicesima giornata di campionato, il Team Altamura si impose per 2-0 grazie alle reti di Fedel al 3' e Guadalupi al 48'. Nell'annata 2019/2020, il 6 ottobre 2019 (sesta giornata) però ci fu il blitz del Fasano che ebbe la meglio trionfando per 3-1, in una partita caratterizzata da una ripresa scoppiettante: Corvino al 50' aprì le danze per gli ospiti, il raddoppio fu firmato da El Kabbou al 60'; Guadalupi accorciò le distanze su rigore all'89', prima della rete di Diaz al 92' che chiuse definitivamente i conti.