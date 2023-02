La Virtus Francavilla si sblocca in trasferta: blitz ad Avellino, decide Murilo (0-1)

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Giunge finalmente il tanto desiderato primo successo in trasferta della Virtus Francavilla: a termine di una prova gagliarda i biancazzurri hanno espugnato per 1-0 lo stadio Paternio-Lombardi, stendendo l'Avellino. Tre punti pesanti in ottica salvezza e anche in chiave playoff, arrivati nell'arco di una partita molto accesa ed intensa: la Virtus ha colto il vantaggio al 17', quando Murilo ha battuto il portiere Pane con un tiro ad incrociare su sponda di Patierno. Gli ospiti hanno tenuto bene il campo e resistito agli assalti dei biancoverdi che, al 34', hanno avuto la chance di pareggiare su calcio di rigore (fallo di mano di Minelli): Avella però si è superato e ha detto no a D'Angelo. Da segnalare l'infortunio muscolare subito da Patierno, che ha dovuto dare forfait venendo sostituito da Karlsson.

Nel secondo tempo le due squadre non si sono risparmiate: Avella è riuscito a respingere la botta ravvicinata di Trotta, mentre successivamente Idda e Kanoute sono stati espulsi per una scaramuccia. Gli uomini guidati da Antonio Calabro hanno poi cercato di fare densità in mezzo al campo per chiudere gli spazi, le sortite offensive dell'Avellino sono diventate inefficaci anche se, al 95', Marconi ha colpito la traversa con un tiro deviato. La Virtus Francavilla, che complessivamente non vinceva fuori casa da oltre un anno (il 2-1 alla VIbonese risale al 2 febbraio 2022), sale così a quoat 38 punti in classifica in piena zona playoff.