Ritocco al look dal “The Barber”: bomber Ganz prende confidenza con la città

BRINDISI – Ieri il primo allenamento. Stamattina (giovedì 14 settembre) una sistemata al look dall’hair stylist Rossano Zazzara in arte “The Barber”. Simone Ganz, nuovo attaccante del Brindisi Fc, sta cominciando a familiarizzare con la nuova città. Stamattina ha fatto tappa presso il salone per capelli in via Salita di Ripalta, nei pressi del porto, già frequentato da altri sportivi e volti noti dello spettacolo che hanno fatto guadagnare al titolare il soprannome di parrucchiere dei vip.

Ganz è a disposizione di mister Danucci in vista della difficile trasferta in programma lunedì prossimo (18 settembre), alle ore 20.45, in casa dell’Audace Cerignola, per la terza giornata del campionato di Serie C. Figlio di Maurizio, ex attaccante di Milan e Inter, Simone è reduce da una serie di stagioni positive in terza serie, dopo aver militato anche in Serie B. I tifosi biancazzurri sognano già i suoi gol.