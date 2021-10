Sorrento-Brindisi, Chianese: "La squadra ha dimostrato carattere, sono sicuro che raggiungeremo la salvezza"

Il Brindisi è rimasto ancora a secco di punti: nella quarta giornata del campionato di Serie D, girone H, i biancazzurri hanno rimediato un'altra sconfitta, stavolta sul campo del Sorrento. La reazione nella ripresa non è bastata a cambiare le sorti dell'incontro, deciso dalla rete di Gargiulo al 14'. Il tecnico del Brindisi Mauro Chianese nel post-gara ha comunque elogiato il carattere della squadra che ha pagato una sbavatura difensiva:

"Oggi la squadra ha dato prova di carattere dopo la sconfitta maturata a Nocera solo tre giorni fa. Paghiamo in questa sconfitta un nostro errore difensivo a cui abbiamo provato a reagire e rimediare attaccando. La squadra sta crescendo e sono sicuro ,perché credo nel progetto, che raggiungeremo il nostro obiettivo, la salvezza. Il calendario ci ha subito presentato delle squadre che mirano ad un campionato di vertice, oltretutto giocando tre gare fuori casa e una in casa".

Ma ora è tempo di pensare al prossimo impegno, quello della quinta giornata di campionato contro il Rotonda (domenica 9 ottobre allo stadio Fanuzzi). Chianese ha evidenziato l'importanza della gara in ottica salvezza e ha lanciato un appello ai tifosi: "Prepareremo la sfida con il Rotonda di domenica in casa, una diretta concorrente alla salvezza, e faremo in modo ,in casa nostra, di iniziare a dare soddisfazioni alla piazza che ci ha anche seguito in queste trasferte. Chiedo ai tifosi di starci vicino e crederci perché noi ci crediamo".