Sfida salvezza contro il Sorrento, Roselli: “Chi non ci crede, non giocherà”

BRINDISI – “Se c’è qualcuno che non se la sente, non sarò tenero. Le scelte non si possono fare a metà”. Mister Giorgio Roselli mette le cose in chiaro. Il tecnico biancazzurro prenderà in considerazione solo i giocatori pronti a dare il massimo, senza alcuna remora. E le prime scelte sono state già fatte. Tre calciatori (di cui non si conoscono ancora i nomi) non saranno convocati in vista della trasferta in programma domani (domenica 10 dicembre) allo stadio “Viviani” di Potenza, con calcio di inizio alle ore 16.15, contro il Sorrento, per la 17esima giornata del campionato di Serie C. La sfida sarà arbitrata da Alessandro Silvestri della sezione di Roma1, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e Marco Roncari della sezione di Vicenza; quarto ufficiale, Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza.

Un Sorrento in gran forma

L’allenatore umbro ha parlato di questo impegno e della situazione complessiva della squadra nella conferenza stampa della vigilia. Dopo di lui è intervenuto anche il vice, Carlo Mandola.

Roselli domenica scorsa ha bagnato il suo esordio con una sconfitta casalinga (0-2) contro il Crotone. Capitan Malaccari & co. perdono da sette partite. Da cinque gare non vanno a segno. Penultimi a 6 punti dalla zona salvezza e con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi, domani affronteranno una delle squadre più in forma del girone C. Il Sorrento di mister Enzo Maiuri, vecchia conoscenza del calcio brindisino, è in serie positiva (tre vittorie e due pareggi) da cinque match. Nelle ultime due giornate ha battuto Monopoli e Latina. Grazie a questi risultati i campani sono adesso a quota 19 punti, con un margine di quattro lunghezze sulla zona playout.

“Troppi giocatori negli stessi ruoli”

I biancazzurri, insomma, non potevano trovare avversario peggiore. “Cambiare il nostro percorso è il nostro compito – dichiara Roselli – e sono convinto che lo faremo”. Il tecnico non nasconde l’equivoco tattico con cui è stata costruita la rosa. “Il problema più grande è che ci sono tantissimi giocatori – dichiara - e spesso sono sovrapposti nei ruoli. C’è da fare delle scelte”.

E le prime scelte, come detto, hanno portato all’esclusione di tre giocatori. “Un allenatore – prosegue il mister – prende delle decisioni sulla base degli sguardi. Se un giocatore non se la sente di stare in una situazioni come queste, è comprensibile”. Roselli ribadisce un concetto: “Non si possono mettere in campo i giocatori che non ci credono”. A tal proposito, senza fare nomi, fa l’esempio di un giocatore che si è allenato bene nei primi 2-3 giorni, per poi escludersi da solo. Ma c’è anche un aspetto positivo: “La cosa bella – rimarca il tecnico – è che parecchi giocatori stanno reagendo nel modo giusto”.

Roselli e il suo vice Mandola stanno lavorando sia sull’aspetto mentale che sulla tattica. Contro il Sorrento, micidiale nelle ripartenze, viene fissata una priorità: “Non dobbiamo lasciare grandi spazi”. “La cosa da fare – conclude – sono le coperture anticipate quando perdiamo palla. Se non faremo le cose bene, tutti gli episodi saranno negativi”.

Mandola: “Fisicamente la squadra sta bene”

L’avversario è stato studiato attentamente da mister Mandola, che coadiuva Roselli nella preparazione dei piani tattici. “Con il mister - spiega Roselli – abbiamo fatto l’analisi di quello che è stato fatto finora, cercando di capire le lacune su cui lavorare. Cerchiamo di dare densità e ritmo”. La tenuta fisica non preoccupa: “E’ in linea con la categoria”, assicura Mandola. “La sensazione – spiega – è che la squadra stia bene fisicamente. Dobbiamo risollevare l’aspetto mentale”.

Mandola aveva iniziato la stagione da primo allenatore della Vogherese (Pavia), nel girone A della Serie D. Esonerato a settembre, ha accettato la chiamata del Brindisi, dopo l’esonero di Danucci e del suo vice. “Brindisi - afferma - è una bella piazza. Avuto la fortuna di lavorare in altre piazze calde sia come secondo che come primo allenatore. Ho visto la squadra. Ho parlato con la società: credo in questo progetto tecnico”.