Spareggio Brindisi-Cavese, in caso di vittoria si festeggerà al "Fanuzzi"

BRINDISI - Mancano poche ore al fischio d'inizio della partita tra Brindisi e Cavese, valida come spareggio in gara unica per accedere in Lega Pro (Serie C).

Il match, come già noto, verrà disputato in campo neutro presso lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentina, in Calabria. Intanto, però, il Comune di Brindisi pensa già all'ipotetica vittoria. Proprio per questo, poco fa, ha diramato il seguente comunicato stampa.

"Nell’auspicato caso di vittoria e conseguente promozione della compagine brindisina, in esito alla partita odierna tra la Brindisi F.C. e la Cavese, si invitano tutti i tifosi, sostenitori e coloro che intendono festeggiare, a recarsi all’interno dello Stadio Comunale Franco Fanuzzi di Brindisi che, per l’occasione, verrà aperto alle ore 18.00. Tanto al fine di consentire, causa la concomitante tornata elettorale, il regolare svolgimento delle operazioni di voto".

Oggi e domani, infatti, la città capoluogo è interessata dalle elezioni comunali che determineranno il nome del prossimo primo cittadino. Il voto sarà consentito oggi (14 maggio) fino alle 23:00 e domani dalle 7:00 alle 15:00.