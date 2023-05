Spareggio tra Brindisi e Cavese: si giocherà a Vibo Valentia

Scartata l'opzione Matera, valutate altre ipotesi, poi abbandonate, la partita di calcio valida per lo spareggio tra Brindisi e Cavese dovrebbe giocarsi a Vibo Valentia, presso lo stadio "Luigi Razza", che ha una capienza di circa 6 mila spettatori. Una conferma in tal senso arriva dalla determinazione numero 25/2023 dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (ministero dell'Interno). A pagina 5 viene citato l'atteso - da entrambe le tifoserie - match previsto per domenica 14 maggio 2023.

Per quanto riguarda l'incontro di calcio - "caratterizzato da profili di criticità" - è necessario un passaggio, si legge nel documento. "Il questore di Vibo Valentia, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare la Lega Nazionale Dilettanti, quale organizzatore dell'evento, ed entrambe le società sportive (di Brindisi e Cavese, ndr), vorrà valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative, da adottare a cura delle stesse", viene specificato nella determinazione.

Ecco le principali misure previste. La vendita dei biglietti dovrà avvenire non oltre le 19 del 13 maggio, nel limite individuato dall'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, la vendita dei tagliandi, dovrà avvenire sotto la responsabilità della Lega Nazionale Dilettanti, in ricevitorie individuate d'intesa con le Questure interessate, previa esibizione di un documento di identità. Poi la Lnd dovrà trasmettere l'elenco degli acquirenti (con nomi e date di nascita) alla Questura di Vibo Valentia, entro le 10 di domenica.