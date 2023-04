Mister Danucci squalificato: contro la Cavese non sarà in panchina

BRINDISI – Mister Danucci domenica prossima (30 aprile) sarà costretto a seguire i suoi dalla tribuna. Il tecnico è stato squalificato per una giornata per recidività in ammonizione. Non potrà prendere posto in panchina, quindi, in occasione dello scontro diretto contro la Cavese (si gioca alle ore 15): la partita che vale una stagione. Sarà il vice Marco Perrone a dirigere la squadra in un Fanuzzi che sarà quasi certamente sold out, a giudicare da come sta procedendo la prevendita.