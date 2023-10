"Gomitata al volto": tre turni di squalifica a Galano. Cappelletti si ferma per infortunio

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

BRINDISI - Il giudice sportivo a inflitto tre turni di squalifica a Cristian Galano, a seguito dell’espulsione rimediata martedì scorso (10 ottobre), durante la partita contro la Juve Stabia. L’attaccante del Brindisi è stato punito “per avere, al 35° minuto del secondo tempo – scrive il giudice sportivo - tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di una trattenuta, reagiva colpendolo con una gomitata al volto e tentando di tirare un calcio sulla gamba sinistra; senza conseguenze”.

“Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 del Codice di giustizia sportiva – si legge nel dispositivo - valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo”.

Galano salterà quindi il derby in casa del Foggia in programma sabato prossimo, la partita casalinga contro la Casertana (22 ottobre) e la trasferta in casa del Messina (giovedì 26 ottobre).

L'infortunio di Cappelletti

Non si sa invece quando potrà rientrare Daniel Cappelletti. “Nelle scorse ore il difensore – fa sapere la società - si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all'inserzione distale del bicipite femorale destro. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli per stabilire i tempi di recupero”.