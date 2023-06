Stadio: “Già avviata progettazioni interventi”. Francavilla sede alternativa

BRINDISI - Con l'iscrizione del Brindisi Fc al prossimo campionato di Serie C, è necessario apportare degli interventi significativi sullo stadio "Franco Fanuzzi". Il rischio, altrimenti, sarebbe di non disputare i match casalinghi fra le mura amiche.

A stabilirlo è stato un recente sopralluogo, svolto nella struttura, dai tecnici della Lega Pro. I lavori, in particolare, riguardano l'impianto di videosorveglianza, l'illuminazione, la sostituzione dei seggiolini presenti in gradinata, l'installazione di una nuova tribuna stampa, e di uno spogliatoio per la terna mista. Da non sottovalutare anche la sistemazione del terreno di gioco, che attualmente non presenta gli standard della categoria.

Per prassi, il Comune di Brindisi ha dovuto segnalare alla lega calcistica un altro campo sul quale eventualmente andare a giocare, nel caso in cui non si dovessero completare tali interventi entro la metà di agosto

Nella prima riunione operativa, tenuta oggi (5 giugno), il sindaco Giuseppe Marchionna ha verificato che l’Ufficio tecnico comunale ha già avviato la progettazione degli interventi da effettuare nello stadio, assicurando nel contempo la ricognizione per l’individuazione delle risorse necessarie.

Nella stessa mattinata, il primo cittadino ha sentito telefonicamente il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, per avviare la definizione dell’accordo tra i due Comuni e le due società calcistiche di Brindisi e Francavilla Fontana, al fine di indicare la sede di Francavilla come eventuale sede alternativa nel caso di necessità legate ai lavori dello stadio di Brindisi.