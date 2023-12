San Pietro - Mesagne: il derby si rigioca al "Guarini", in casa degli ospiti

I padroni di casa giocheranno sul campo della squadra ospite. E’ lo strano caso dello scontro fra la Ssd San Pietro Vernotico e il Mesagne Calcio 2020 che si disputerà domenica prossima (10 dicembre), alle ore 15, in una gara valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. La partita andrà in scena presso lo stadio “Alberto Guarini” di Mesagne, là dove le due squadre si erano già affrontate lo scorso 10 settembre, nel match d’esordio del torneo, quando il San Pietro si impose per 2-1. Allora, però, era il Mesagne a giocare in casa.

Ma perché rigiocare al Guarini? Evidentemente per garantire una cornice di pubblico degna di un derby, tenuto conto dell’inagibilità dello stadio di San Pietro.

Entrambe le squadre sono in un momento difficile. Il Mesagne, reduce dalla sconfitta per 1-0 in quel di Racale, è penultimo a quota 10 punti, con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e nove sconfitte. Il San Pietro, superato per 5-1 dal Toma Maglie, è quartultimo con 12 punti (tre vittorie, tre pareggi, sette sconfitte). In Promozione retrocedono le ultime tre.

Tornando al derby, i biglietti potranno esser acquistati al botteghino dello stadio lo stesso giorno della partita, al costo di 7 euro per gli uomini e 5 euro per le donne.