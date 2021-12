Brindisi Fc: a Mesagne, aporte aperte, la prossima sfida contro il Nardò

BRINDISI - Sarà lo stadio Guarini di Mesagne a ospitare la partita fra Brindisi e Nardò in programma mercoledì prossimo (8 dicembre), alle ore 14:30, per la 15esima giornata del campionato di Serie D, a causa dell’indisponibilità dello stadio Fanuzzi di Brindisi, dove sono ancora in corso i lavori di rifacimento del manto erboso, rallentati negli ultimi giorni dalle piogge. Lo ha comunicato la società sul suo profilo Facebook. Il sodalizio ha inoltre chiarito che l’incontro sarà a porte aperte. Le modalità per l’acquisto dei biglietti saranno comunicate nelle prossime ora. I biancazzurri puntano al primo successo casalingo, dopo la prima vittoria del campionato conquistata ieri sul campo della Casertana.

Nel corso di una riunione del coordinamento interforze che si è svolta nel pomeriggio presso la prefettura, in considerazione della storica rivalità tra le opposte fazioni ultras, concretizzatasi, nel recente passato, anche in episodi di violenza, e valutate le caratteristiche della location della competizione sportiva, il prefetto di Brindisi ha disposto la vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio per i soli residenti nella provincia di Brindisi, al fine di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo aggiornato alle ore 19:40 (trasferta vietata ai tifosi del Nardò)