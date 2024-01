Nessuna vittoria e tanti gol subiti: al Fanuzzi dati impietosi per il Brindisi

Serie C Girone C

La sconfitta per 4-0 incassata per mano del Potenza è stata l'ennesima battuta d'arresto del Brindisi allo stadio Fanuzzi. Il primo impegno del 2024 ha certificato le difficoltà dei biancazzurri nel mettere a referto punti tra le mura amiche.

Il Brindisi, nel precedente impegno in casa, ha pareggiato per 1-1 contro il Picerno, non riuscendo ancora a vincere finora una partita: l'unica vittoria classificata come 'interna' infatti è arrivata lo scorso 21 settembre, contro il Monterosi, nella gara giocata allo stadio Monterisi di Cerignola (risultato di 2-1); al Fanuzzi il club adriatico ha totalizzato due pareggi, contando l'1-1 con la Juve Stabia, e sei sconfitte.

Preoccupa anche il dato relativo ai gol al passivo: sono ben ventidue quelli incassati in casa, rispetto ai diciassette subiti in trasferta.