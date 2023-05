Esordienti, Cedas League: festa dello sport per 247 atleti

BRINDISI - Un successo per la prima edizione della Cedas League organizzato dalla società Cedas Avio Brindisi. Un torno interregionale (autorizzato Figc) per la categoria Esordienti che ha visto partecipare sedici squadre tra Puglia e Basilicata, per un totale di 247 atleti ospitati nel centro sportivo brindisino situato nel quartiere Sant'Elia.

Tre giorni di partite, sport e divertimento, Un'organizzazione importante e completa per permettere ai piccoli calciatori di confrontarsi con altre realtà non solo pugliesi ed anche con società professioniste. Un motivo di soddisfazione per la Cedas Avio Brindisi,che ha impegnato tutta la sua struttura composta da numerosi tecnici e dirigenti che ne hanno da sempre rappresentato un modello di crescita, formazione e divertimento per tutto il territorio dal punto di vista sportivo e sociale.

Solo un primo appuntamento che apre un'opportunità che per la prima volta Brindisi può offrire in una modalità così ampia e condivisa.