Taranto-Virtus Francavilla, Calabro: "Gara che vale molto, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti per fare bene in trasferta"

Serie C Girone C

Sarà il Taranto l'avversario della Virtus Francavilla domenica 19 marzo, nell'ambito della trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C: i biancazzurri sono chiamati a dar linfa all'importante vittoria ottenuta contro la Juve Stabia nel turno infrasettimanale, in modo da giocarsi un posto nella griglia playoff; l'appuntamento è fissato allo stadio Iacovone, alle ore 17:30. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "La partita vale molto perché è un derby, la piazza di Taranto è prestigiosa e storica. I ragazzi sanno che è una partita speciale. Mi preoccupano sempre le squadre di Capuano, lui è un allenatore che ha ottenuto sempre l'obbiettivo che gli è stato chiesto. Abbiamo rispetto per il Taranto e il Capuano. Contro l'Audace Cerignola non abbiamo tirato in porta, cosa che in casa non succede mai, su questo dobbiamo migliorare così come nelle circostanze in cui prendiamo gol".

Su Pasquale Maiorino: "Lui è un giocatore importante, tecnicamente dotato. Se vado a fare il computo dei minuti giocati ha superato quelli dello scorso anno, i giocatoro talentuosi come lui sono tatticamente atipici ma sappiamo che lui aiuta in entrambe le fasi. Con le qualità che ha può essere un pericolo per i portieri avversari".

Sulle condizioni della squadra: "Stiamo bene, quando vinci poi stai bene anche a livello mentale. Patierno è ok, si è lasciato alle spalle l'infortunio. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, soprattutto dei nostri giocatori più importanti, per fare bene fuori casa".