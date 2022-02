Virtus Francavilla, il derby col Taranto finisce senza reti

Pari e patta allo stadio Iacovone tra Taranto e Virtus Francavilla, in un derby pugliese terminato a reti bianche. La gara è stata molto fisica, intensa, soprattutto nella prima parte di entrambe le frazioni. I biancazzurri, in campo col 3-4-3, si sono resi pericolosi grazie ai calci piazzati di Maiorino e alla girata di Patierno a inizio ripresa, finita fuori di poco; nel finale sussulto dei padroni di casa: la punizione velenosa di Marsili (assegnata per fallo su Barone di Delvino, espulso poi per doppia ammonizione) ha attraversato tutta l'area di rigore senza trovare nessun compagno di squadra. Per la Virtus Francavilla è il settimo risultato utile di fila, il terzo in trasferta: al netto delle contemporanee vittorie di Catanzaro e Avellino rispettivamente su Fidelis Andria e Monterosi, la formazione brindisina scende al quarto posto in classifica a quota 44 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Taranto-Virtus Francavilla Calcio 0-0

Taranto: Chiorra, Ferrara, Marsili, Riccardi, Saraniti (37’st Barone), Santarpia (10’st Manneh), Benassai, Versienti, Civilleri, Giovinco (27’st Pacilli), Mastromonaco (10’st Di Gennaro). A disp: Loliva, Tomassini, Zullo, Turi, Guastamacchia, Cannavaro, De Maria. All. Laterza

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Maiorino (32’st Ventola), Patierno (36’st Tulissi), Mastropietro (32’st Tchetchoua), Delvino, Caporale, Pierno, Prezioso (34’st Franco), Toscano. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Miceli, Gianfreda, Padovano, Pendinelli, Rizzo. All. Taurino

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (Michele Somma di Castellammare di Stabia-Fabio Mattia Festa di Avellino-Gianluca Grasso di Ariano Irpino)

Note: Ammoniti: Versienti, Riccardi, Civilleri (TA) Delvino, Maiorino (VF) Espulsi: Delvino (VF)

Recupero: 1’pt