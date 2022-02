Taranto-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

Aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Iacovone, dove sabato 12 febbraio si affronteranno Taranto e Virtus Francavilla nel derby pugliese. A disposizione dei tifosi biancazzurri sono stati dati 250 posti, mentre il costo dei tagliandi ammonta a 13 euro.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Erasmo Iacovone” per il match Taranto-Virtus Francavilla, valido per la 26^ giornata del Campionato di Serie C 2021/22, in programma sabato 12 febbraio 2022 alle ore 21.00, è attiva da questa mattina ore 12.00 fino alle ore 19:00 di venerdì 11 febbraio 2022

La capienza del settore ospiti dello stadio “Iacovone” ridotta al 50%, come da decreto ministeriale, è pari a 250 posti.

Il costo del biglietto è € 13.00 .

E’ possibile acquistare il biglietto presso il punto vendita VIVATICKET sotto indicato:

TABACCHERIA ARGENTINA

INDIRIZZO: via Aldo Moro, 4 Francavilla Fontana

TELEFONO: +39 0831 813044

EMAIL: tabacchiargentina@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/13.30 15.30/20.30 Dom: 07.30/13.15

GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Rafforzato.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti, in formato cartacea o digitale. Si precisa che, chiunque acquisterà il biglietto senza possedere il Green Pass, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento; al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo d’ingresso.