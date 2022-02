Virtus Francavilla, sabato c'è il derby col Taranto: ritornano Pierno e Toscano

Serie C Girone C

Dopo la bella vittoria per 4-1 sul Potenza, che ha regalato alla squadra il secondo posto della classifica, per la Virtus Francavilla è già tempo di pensare al prossimo impegno di un febbraio abbastanza fitto: sabato 12 febbraio infatti i biancazzurri torneranno allo stadio Iacovone per affrontare il Taranto in un atteso derby pugliese (ore 21:00).

In vista della gara, che rappresenta un vero e proprio esame, la Virtus Francavilla ritroverà Roberto Pierno e Marco Toscano, assenti domenica scorsa per squalifica: il primo riprenderà il suo posto sulla fascia destra, mentre il secondo agirà in cabina di regia nel modulo 3-4-3 (o 3-4-1-2, a seconda degli interpreti). Ritornerà a guidare la squadra dalla panchina anche il tecnico Roberto Taurino, che era stato fermato per un turno dal giudice sportivo.