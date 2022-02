Taranto-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: biancazzurri col tridente offensivo

Serie C Girone C

Virtus Francavilla di scena nel saturday night della ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, girone C, dove l'avversario sarà il Taranto in un derby pugliese che vale tanto. Calcio d'inizio fissato per le 21:00 allo stadio Iacovone. I biancazzurri, dopo il successo col Potenza, hanno raggiunto il secondo posto in classifica a coronamento di un cammino davvero proficuo, dove sono stati raccolti 6 risultati utili di fila; d'altro canto i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta sul campo del Monterosi, anche se tra le mura amiche finora non hanno mai perso.

L'allenatore del Taranto Giuseppe Laterza dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1. Chiorra in porta, protetto dalla coppia di centrali formata da Riccardi e Benassai; in mediana spazio a Civilleri, mentre il trio formato da Mastromonaco, Giovinco e Falcone sarà di appoggio all'unica punta Saraniti. Non è da escludere però un possibile utilizzo del 4-3-3, dove il neo-arrivato Di Gennaro verrebbe impiegato a centrocampo (Falcone in tal caso gli lascerebbe il posto nell'undici titolare).

Il 3-4-3 invece sarà presumibilmente l'assetto iniziale degli ospiti. Tra i pali ci sarà Nobile, dietro il trio difensivo Idda-Miceli-Caporale. Nella zona nevralgica del campo da registrare i ritorni dall'inizio di Pierno, che occuperà la corsia di destra, e Toscano, che andrà a riprendersi le mansioni da regista. Ai lati della prima punta Patierno ci saranno Mastropietro e Maiorino.

Taranto-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra, Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Marsili, Civilleri; Mastromonaco, Giovinco, Falcone; Saraniti. All.Laterza.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Mastropietro, Patierno, Maiorino. All. Taurino.