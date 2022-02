Virtus Francavilla, Taurino sul derby pugliese contro il Taranto: "Dobbiamo giocare una grande partita, col giusto coraggio"

Serie C Girone C

Virtus Francavilla all'esame Taranto. Nel derby pugliese di sabato 12 febbraio allo stadio Iacovone (ore 21:00) i biancazzurri cercheranno di proseguire nel periodo positivo dove hanno raccolto sei risultati utili di fila, che è valso l'aggancio al secondo posto in classifica. Ma l'impegno non sarà affatto semplice e bisognerà mantenere alta la concentrazione, come ha ricordato alla vigilia il tecnico Roberto Taurino che ha presentato così la sfida.

Sull'avversario: "Il Taranto può vantare giocatori importanti, è una squadra che in campo resta compatta e che sa far giocare male l'avversario. E questo è un merito, non mi stupisco se loro siano in zona playoff. La partita avrà un livello agonistico molto alto, dobbiamo fare una partita importante come sempre, servirà lucidità e anche il giusto coraggio in modo da poter emergere i nostri punti forti. Ci aspetta una partita di grande intensità sia fisica che mentale, dobbiamo avere personalità. I rossoblù saranno difficili da battere, se continuiamo in questo percorso possiamo sognare una classifica grandiosa".

Sull'assetto tattico: "Gli aspetti tattici incidono sempre, ma quello che sta incidendo di più ora è l'atteggiamento e la maturità del gruppo. Abbiamo una buona capacità di adattarci ad ogni situazione, come la gara di domenica contro il Potenza dove siamo riusciti a ribaltare la gara. Noi stiamo avendo la nostra crescita e il fattore mentale ci sta facendo fare uno step in più, questa capacità di adattarci sarà fondamentale contro il Taranto".

Sulle condizioni della squadra: "CI saranno delle defezioni, abbiamo qualche acciacco. Vedremo chi sarà arruolabile e chi meno, verrà aggregato probabilmente qualche ragazzo delle giovanili per avere una rosa più corposa. Dispiace ora perdere un giocatore perché non possiamo compiere quelle rotazioni utili a gestire le forze".