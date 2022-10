Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

SSD Brindisi comunica che i biglietti per il match di Altamura, in programma per Domenica 23 Ottobre alle ore 15.30, si potranno acquistare presso i botteghini del settore ospiti dello stadio "D'Angelo" dalle ore 14.30 del giorno della partita.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi