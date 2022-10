Terza giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il bilancio raccolto dalle squadre brindisine nel terzo turno del campionato di Promozione pugliese, girone B. Il Mesagne ha avuto la meglio sul Copertino in un match ricco di gol, mentre il Ceglie ha raccolto il primo pari stagionale contro l'Atletico Martina; seconda sconfitta consecutiva per la Cedas Avio Brindisi, caduta per mano del Taurisano.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella terza giornata

Ceglie-Atletico Martina 0-0

Copertino-Mesagne 2-3 [Birtolo (M) all'11', Cocciolo (C) al 18', Ciccarese (C) al 43', Birtolo (M) al 45', Miccoli (M) all'89']

Cedas Avio Brindisi-Taurisano 0-1 [Durantini su rigore al 90']