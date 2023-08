Brindisi Fc: cinque giocatori a segno nella sgambata contro il Manduria

BRINDISI – Prosegue il percorso di avvicinamento del Brindisi Fc al campionato di Serie C. A due settimane dalla trasferta in casa del Potenza in programma domenica 3 settembre, i biancazzurri oggi pomeriggio (domenica 20 agosto) si sono imposti per 3-5 sul Manduria, squadra militante nel campionato di Eccellenza, in un allenamento congiunto non agonistico seguito anche da alcuni tifosi brindisini.

Il Brindisi è partito con Saio fra i pali. Difesa a quattro composta dai centrali Gorzelewski e Cipolletta dagli esterni Valenti (a destra) e Monti (a sinistra). A centrocampo la coppia di centrali Cancelli – Ceesay, sostituito da De Angelis nel corso del primo tempo, a causa di un lieve infortunio. Poi assetto offensivo a quattro con gli esterni Marras (a destra) e Golfo (a sinistra). Sulla trequarti, con la fascia di capitano, Petrucci. Fall punta centrale.

I biancazzurri sono andati a segno con Fall (7’), Petrucci (17’), Gorzelewski (41’), Golfo (60’), Cipolletta (81’).

L’organico necessita ancora di qualche tassello. Per le prossime ore sono attese le ufficializzazioni degli innesti dell’attaccante Cristian Bulino, proveniente dal Lecco, e dell’esterno difensivo Giuseppe Nicolai. Non sono da escludere ulteriori arrivi.