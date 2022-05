Al Fanuzzi il primo "Torneo Cri": ricavato per la popolazione ucraina

BRINDISI - Si è tenuta stamani (venerdì 27 maggio) la conferenza stampa per presentare il "1 Torneo Cri (Croce rossa italiana)" che avrà luogo il 3-4 giugno 2022 presso lo stadio Fanuzzi di Brindisi. Alla conferenza erano presenti l'assessore Oreste Pinto, il presidente Cri- Comitato di Brindisi Concetta Marra, il con. giovane De Stradis Luigi, e il vol. responsabile del progetto Pagone Michele, oltre a molti volontari della Croce Rossa.

Nella conferenza, dopo aver ringraziato le scuole partecipanti, i commercianti per i vari contributi e il comune per l'opportunità concessa, i volontari del comitato Croce Rossa hanno presentato l'evento. Il torneo si sviluppa in due gironi composti rispettivamente da: girone 1 (Itt. G.Giorgi, Liceo scientifico Fermi Monticelli, IISS Majorana); girone 2 (Squadra Croce Rossa, Iiss Carnaro, Ipsss Morvillo Falcone).

Le squadre si affronteranno il 3 giugno a partire dalle ore 9:00, subito dopo una breve cerimonia di apertura. Le prime due classificate si scontreranno poi in due semifinali, da cui scaturiranno le finaliste che giocheranno il 4 Giugno alle ore 15:30, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio.

Si ricorda che il torneo ha come scopo una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per l'emergenza Ucraina. I biglietti, acquistabili presso la sede Croce Rossa (Via Nazario Sauro), o presso la Tabaccheria Scagliarini (incrocio dei corsi), avranno costo 2 euro a testa. e potranno essere utilizzati per accedere allo stadio Fanuzzi entrambi i giorni.