Tra conferme e nuovi arrivi: inizia a prendere forma l'Ostuni 2022/2023

L'Ostuni è al lavoro per mettere su la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Dopo aver scelto ormai più di un mese fa il nuovo allenatore, Giovanni De Nitto, i gialloblù hanno iniziato a confermare alcuni calciatori già presenti in rosa nella scorsa stagione e ad apportare alcuni innesti. AL momento la dirigenza ha dato priorità agli under, facendo della gioventù uno dei punti fondamentali di questo corso.

Andrea Marzio rimarrà all'Ostuni e sarà anche il capitano nel 2022/2023. Il centrocampista classe 1998 trascorrerà il suo secondo campionato nella Città Bianca dopo aver totalizzato 23 presenze e 3 gol durante la sua prima avventura. Ad affiancarlo di nuovo ci sarano anche i due attaccanti, entrambi classe 2001, Andrea Marchionna e Sebastiano Zito: il primo ha segnato 2 reti in 4 presenze, gli stessi del secondo che però di presenze ne ha raccolte 7. C'è la permanenza anche per Giacomo Quagliana (classe 2004) e Filippo Marino.

Inoltre sono state annunciate le firme di diversi under: l'attaccante Marco Miccoli, proveniente dal Brindisi (classe 2003), il centrocampista Simone Negro proveniente dall'Oratorio Don Pasquale (classe 2005), i difensori ex Massafra e Grottaglie Luigi Renna e Samuele Cohen (entrambi classe 2003) più il difensore Francesco Frumento, proveniente dal Fasano (classe 2003) e il centrocampista Simone Pendinelli arrivato dalla Virtus Francavilla (classe 2003).