Traguardo storico per il Mesagne: l'Under 19 parteciperà alla fase nazionale del campionato

Con grande gioia comunichiamo questa nuova avventura che sta per iniziare, per la prima volta, nella storia recente il Mesagne calcio si appresta ad affrontare un campionato Nazionale.

Sabato scorso i nostri ragazzi under 19 guidati da Mister Miglietta e il suo staff hanno alzato al cielo la coppa del titolo regionale, questa vittoria ha consolidato l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione e ha aperto le porte a questa nuova e stimolante avventura.

- Gli avversari

Sarnese 1926 (Campania)

Lykos (Basilicata)

La formula di gioco sarà triangolare, come già successo nella fase regionale. Affronteremo le vincitrici dei campionati regionali della Campania e della Basilicata, questo pomeriggio sono stati sorteggiati i calendari e le disposizioni delle gare.

La prima gara da giocare sarà sabato 11 maggio alle ore 15.30 contro il Lykos (Basilicata) allo stadio “Alberto Guarini”. Mentre la Sarnese osserva un turno di riposo in attesa della perdente della sfida che si giocherà a Mesagne.

Quindi non possiamo far altro che invitare tutta la città a dare sostegno a questo fantastico gruppo che sta rappresentano la nostra città in giro per la Puglia e per l’Italia. Vi aspettiamo in tanti sabato 11 maggio alle ore 15.30!

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne