Dohlich, l’imprenditore dell’acciaio interessato al Brindisi: incontri anche in giornata

BRINDISI – E’ atterrato ieri a Brindisi e ha avuto un primo contatto diretto con la società. Oggi sono in programma ulteriori incontri. L’arrivo dell’imprenditore tedesco Peter Dohlich ha sbloccato la fase di stallo che da settimane caratterizzava il futuro del calcio brindisino, sul quale incombe lo spettro dell’ennesimo fallimento. In queste ore, da quanto appreso, il potenziale acquirente starebbe analizzando le carte attestanti la situazione economica del club.

Che vi siano debiti superiori per un importo superiore (da capire di quanto) ai 500mila euro, è ormai assodato. E’ altrettanto evidente che Dohlich, prima di prendere il volo per Brindisi, si sia già informato sullo stato di salute del sodalizio, che si spera possa ripartire dalla Serie D, dopo l’amara retrocessione dalla C.

L’interesse di Dohlich per la maglia con la V è nato oltre un mese fa, tramite l’intermediario italo-svizzero Giancarlo Pastore, che già negli anni passati aveva mostrato un certo interesse verso il calcio brindisino. I due sono arrivati nella tarda mattinata di ieri presso l’aeroporto di Brindisi. Nelle ore successive si sono incontrati con il vicepresidente Damiano Pozzessere e con il socio unico della Ssd Brindisi Fc, Teodoro Arigliano. Stamattina si sarebbe svolto un ulteriore incontro presso un noto hotel del centro di Brindisi. La trattativa, insomma, è in piedi.

L'attività imprenditoriale

Ma chi è Peter Dohlich? Residente a Celle, cittadina della Bassa Sassonia di circa 70mila abitanti, l’imprenditore tedesco è un ingegnere con la passione per l'hockey su prato. Fino all'agosto 2022 risultava infatti allenatore di un team tedesco over 40. Fra le pagine seguite tramite il suo profilo Facebook ci sono anche quelle dell’Ostuni calcio e del settore giovanile del club della Città Bianca. E’ l’amministratore della “Peter Dohlich Konstruktionsburo”, studio di progettazione con sede a Celle, specializzato nella costruzione di acciaio e metallo. “La gamma di servizi dell'ufficio di progettazione - si legge sul sito internet aziendale - comprende la pianificazione e la preparazione individuale, nonché i disegni di costruzione e produzione in 3d”. La società realizza strutture per centrali elettriche, raffinerie e impianti attivi nel settore chimico/petrolchimico.

L'altra trattativa

Questa trattativa è un’altra rispetto a quella avviata da Pozzessere con un gruppo di imprenditori di cui non sono trapelate le generalità. Il vicepresidente, in occasione della conferenza stampa convocata la scorsa settimana, si era dato un timing di 30 giorni per capire come sarebbe andata a finire. Intanto la tifoseria spera in una svolta positiva per le sorti del calcio brindisino, finito per l’ennesima volta sull’orlo del baratro.