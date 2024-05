Triangolare under 15 al Fanuzzi con Brindisi, Pescara e Mesagne

BRINDISI – Le squadre under 14 e under 15 di Brindisi Fc, Pescara e Mesagne prenderanno parte a un triangolare organizzato dal sodalizio biancazzurro, che domenica prossima, 2 giugno, si svolgerà presso lo stadio Fanuzzi. Alle ore 10 è in programma la partita Brindisi – Pescara. Alle ore 11, l’incontro Pescara – Mesagne. Infine, alle 12, il confronto fra Brindisi e Mesagne. Il torneo è aperto al pubblico.

