Troppo Catanzaro per la Virtus Francavilla: i calabresi si impongono per 4-1

La Virtus Francavilla non ferma il cammino del Catanzaro primo in classifica. Allo stadio Ceravolo i biancazzurri sono stati battuti per 4-1 dalla formazione calabrese, incassando così l'ottava sconfitta stagionale e rimandando ancora l'appuntamento con la prima vittoria esterna. La Virtus, rimaneggiata per le tante assenze tra infortuni e squalifiche (out Patierno, Perez, Murilo, Di Marco, Tchetchoua), è andata a in svantaggio al 16' per via del gol di Iemmello; al 32' il raddoppio al termine di un'azione corale finalizzata da Bombagi che, al 66', ha messo a segno anche il suo secondo gol. Gli ospiti hanno cercato di reagire alzando il baricentro e costruendo azioni interessanti grazie a Cisco e Maiorino, ma il Catanzaro è riuscito a calare il pokr con il subentrato Curcio (82'). Ad accorciare le distanze ci ha pensato Cardoselli (al terzo gol in due gare dopo la doppietta al Pescara) all'87'. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 19 punti.

Catanzaro-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 16’pt Iemmello, 32’pt, 21’st Bombagi, 37’st Curcio (CA) 42’st Cardoselli (VF)

Catanzaro: Fulignati, Martinelli, Iemmello (14’st Cianci), Bombagi (30’st Curcio), Scognamillo, Ghion (30’st Cinelli), Pontisso (15’st Verna), Brighenti, Vandeputte (38’st Katseris), Biasci, Situm. A disp: Rizzuto, Sala, Tentardini, Welbeck, Rolando, Fazio, Gatti, Mulè. All. Vivarini

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, Giorno (11’st Risolo), Cardoselli, Miceli (1’st Solcia), Caporale, Pierno (1’st Carella), Cisco, Macca (11’st Maiorino), Ekuban (31’st Mastropietro), Minelli. A disp: Milli, Romagnoli, Ejesi, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Sig. Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2-Davide Santarossa di Pordenone-Niccolo’ Turrini di Firenze)

Note: Ammoniti: Scognamillo, Martinelli (CA) Macca, Caporale, Idda (VF)

Recupero: 2’pt

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla