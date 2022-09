Turris-Virtus Francavilla, Calabro: "C'è grande curiosità, dobbiamo far parlare il campo"

Serie C Girone C

Ci siamo. La seconda avventura di Antonio Calabro alla Virtus Francavilla prenderà parte domani sera, alle ore 20:30, nel match contro la Turris allo stadio Liguori (calcio d'inizio alle ore 20:30). La prima giornata del campionato di Serie C dunque riserva un impegno non semplice per i biancazzurri, che nella passata stagione furono sconfitti per 1-0: iniziare col piede giusto è fondamentale in vista di una stagione che si preannuncia intensa. A presentare la sfida è stato lo stesso tecnico del club della Città degli Imperiali.

Sulla stagione: "Finalmente iniziamo, ho molta entusiasmo come all'inizio di questa nuova avventura. Abbiamo dietro due mesi di lavoro, la squadra è stata completata gradualmente come normale che sia, ci affacciamo a questa stagione con grande curiosità. Mercato? La società ha lavorato molto per aver inserito in rosa le caratteristiche tecniche che io avevo richiesto. Devo fare i complimenti alla dirigenza".

Sulla partita: "Alla prima partita sembra difficile avere in mente come si presenterà l'avversario a livello tattico, abbiamo lavorato su noi stessi e specialmente nel caso in cui l'avversario decidesse di cambiare sistema di gioco. Riguardo la formazione invece ho già deciso chi giocherà al posto di Patierno che è squalificato. Sono infortunati Mastropeitro, Di Marco, Enyan, mentre ho preso qualche altro giorno per valutare Minelli, Cardoselli e Macca. Dobbiamo far parlare il campo".

Sul campionato che verrà: "Lo scorso anno il girone C non era quello più difficile. Invece in questa stagione il girone C sarà tosto, le neopromosse si sono mosse bene sul mercato prendendo giocatori che conoscono la categoria. E inoltre ci saranno trasferte difficili da affrontare. Il nostro compito è quello di lavorare sotto traccia, come abbiamo sempre fatto".