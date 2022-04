Turris-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

In vista del recupero di mercoledì 13 aprile tra Turris e Virtus Francavilla,che si giocherà allo stadio Liguori alle ore 14:30, sono state rese note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti. I tifosi biancazzurri potranno acquistare i tagliandi al prezzo di 5 euro oltre i diritti di prevendita, mentre restano validi i biglietti comprati in precedenza, prima del rinvio della gara del 31 marzo.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

S.S. TURRIS CALCIO comunica che i biglietti validi per assistere dal settore “Distinti ospiti” al recupero di campionato Turris-Virtus Francavilla, in programma allo stadio “Liguori” di Torre del Greco mercoledì 13 aprile (ore 14.30), saranno in vendita dal pomeriggio di oggi.

La prevendita si avvale del circuito “Go2” (https://www.go2.it/evento/turris_vs_francavilla/5568) e cesserà alle ore 19 del giorno antecedente la gara (martedì 12 aprile). Per il settore ospiti il prezzo del singolo tagliando è di 5,00 euro oltre diritti di prevendita (prezzo unico). Restano validi i titoli eventualmente acquistati prima del rinvio della gara, inizialmente riprogrammata per giovedì 31 marzo. E’ possibile acquistare i tagliandi anche presso i punti vendita abilitati:

Tabaccheria Caracciolo Gabriele

0997351116 Viale Trentino, 5 Taranto

In base alle disposizioni del D.L. 24/2022 sarà richiesto il possesso della “Certificazione verde Covid-19” da vaccinazione, guarigione o test (“Green pass base”), in assenza della quale non sarà consentito l’accesso all’impianto né maturerà alcun diritto al rimborso del titolo eventualmente acquistato. Restano valide le esenzioni per i minori di anni 12.

Obbligatorio, inoltre, indossare una mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore) a protezione delle vie respiratorie sia durante la permanenza all’interno dello stadio che nelle fasi di accesso e di uscita.