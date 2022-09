Turris-Virtus Francavilla, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Amerigo Liguori” per il match Turris-Virtus Francavilla, valido per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie C Girone C 2022/23, in programma domenica 4 settembre alle ore 20.30, è attiva fino a sabato 3 settembre alle ore 19:00.

Il costo del biglietto intero è di € 10.00 + di diritti di prevendita.

La prevendita per il settore “DISTINTI” in favore della tifoseria ospite è ATTIVA SOLO ON-LINE ATTRAVERSO IL CIRCUITO “ETES” – https://bit.ly/Turris_Francavilla

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla