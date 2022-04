Turris-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: biancazzurri in emergenza, possibile l'impiego del 3-5-2

Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo nel recupero della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C, girone C, che si disputerà oggi allo stadio Liguori. Calcio d'inizio ore 14:30