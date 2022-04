Turris-Virtus Francavilla, Taurino: "La vittoria ci manca maledettamente, pronti a lottare fino alla fine"

Dopo la sconfitta in trasferta col Monterosi, c'è un impegno infrasettimanale per la Virtus Francavilla, che mercoledì 13 aprile sarà chiamata ad affrontare allo stadio Liguori la Turris (ore 14:30). Il recupero della trentaquattresima giornata può essere l'occasione giusta per ritrovare un successo che manca da sei partite, in modo da consolidare l'attuale piazzamento in classifica e cercare poi di raccogliere il massimo dalle sfide restanti contro Foggia e Juve Stabia. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Nell'arco di una gara bisogna saper fare tutto, leggere i vari momenti che si presentano. Quando ci sarà bisogno dovremo palleggiare e attaccare la profondità, soprattutto se gli avversari terranno la linea alta; se invece il loro atteggiamento sarà più attendista allora quello che faremo sarà attuare una manovra più ragionata. In questa parte finale di stagione dobbiamo avere spirito, senza farci schiacciare dalla negatività, punteremo sulla nostra forza morale per superarla. Siamo in un momento delicato, ma stiamo lavorando al massimo. La vittoria ci manca maledettamente".

Sulle condizioni della squadra: "Maiorino è a disposizione, sta meglio. Faremo le nostre valutazioni sul suo impiego. Ancora out Mastropietro, non avremo sei-sette giocatori. Tulissi? Viene prima la preoccupazione verso il ragazzo, il mio auspicio è di rivederlo il prima possibile su un campo da calcio. Lui è un calciatore fortissimo, ha tutta una carriera davanti. Sono il suo primo tifoso, è importante che riprenda il suo cammino".

Sul momento che sta attraversando la squadra: "La squadra è scesa in campo con l'atteggiamento sbagliato nelle ultime partite? Non sono d'accordo, ci vuole lucidità nelle analisi.Siamo i primi ad essere delusi, è vero che siamo in difficoltà e che ci sta mancando qualcosa ma non capisco quando si parla di mancato impegno. Le critiche vanno fatte sulla base di un'analisi, bisogna capire quali forze abbiamo in campo e accettare che qualcosa ogni tanto non giri per il verso giusto. Diteci tutto quello che volete, io vi do una certezza: noi dello staff non dormiamo la notte per tornare alla vittoria. Ho chiesto alla squadra di metterci tutto, voglio vederla lottare. Lo faremo fino a quando avremo le forze. L'atteggiamento giusto non deve mancare, a Monterosi non è mancato".