Ufficiale: Brindisi iscritto in Serie D. "Risultato che vale quanto un campionato vinto"

BRINDISI - Fino a qualche settimana fa sembrava un obiettivo quasi irrealizzabile. Ora è realtà. E’ stata accolta la domanda di iscrizione del Brindisi Football club nel campionato di Serie D. In teoria non sarebbe nulla di eccezionale per una piazza che negli ultimi decenni ha militato più volte fra i dilettanti. Ma si tratta di un risultato di grande rilievo. Se si considera che l’attuale società presieduta da Giuseppe Roma, subentrata lo scorso 24 giugno alla famiglia Arigliano, ha dovuto ripianare debiti federali per un importo di circa 700 mila euro e affrontare gli oneri di iscrizione, per evitare la ripartenza del calcio brindisino dai bassifondi, dopo la travagliata stagione in Serie C.

Oggi La Covisod ha approvato l’istanza di iscrizione. Dunque, l’istruttoria relativa alla richiesta si è conclusa con esito positivo a valle della valutazione della documentazione fornita dalla società. La dirigenza ha lavorato intensamente per adempiere a tutti gli obblighi richiesti, inclusa la chiusura delle molteplici e gravose vertenze con i tesserati delle stagioni precedenti.

“Il club desidera ringraziare nuovamente i tifosi - si legge in una nota del sodalizio biancazzurro - per il loro ininterrotto sostegno. Con la conferma dell'iscrizione, il Brindisi Fc è ora focalizzato sullo sviluppo di un progetto tecnico e sportivo credibile e strutturato”.

“Siamo ufficialmente iscritti alla D - ha dichiarato Giuseppe Roma - un risultato che vale quanto la vittoria di un campionato perché ci permette di ripartire con basi tecniche e societarie nuove ma soprattutto con rinnovato entusiasmo. È il calcio brindisino che tira un sospiro di sollievo dopo mesi di sfiducia e disarmo. Gli strascichi del passato non sono del tutto superati ma un passo significativo è stato fatto e desidero condividere questo obiettivo con ogni componente del sodalizio ma soprattutto con i nostri tifosi che aspettiamo al Fanuzzi per essere testimoni e protagonisti insieme di un altro pezzo della storia biancazzurra. Ora lavoriamo per presentarci ai blocchi di partenza con una squadra competitiva e non pensiamo a quanto dura sarà la salita. Tutti insieme possiamo farcela”.

