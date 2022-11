Un nuovo innesto per il Mesagne: tesserato l'esterno Gabriele Azzarito

Il Mesagne Calcio comunica di aver tesserato per la stagione calcistica 2022/2023 il calciatore Gabriele Azzarito, esterno sinistro, classe 2002. Il classe 2002 può giocare sia come esterno sinistro basso che come esterno a centrocampo. Cresciuto nei settori giovanili di Ascoli e Virtus Francavilla, ha inoltre vestito la maglia della Fidelis Andria in Lego Pro e del Corato in Eccellenza.

Tutto il Mesagne Calcio accoglie Gabriele con un caloroso benvenuto, augurandogli di raggiungere nuovi traguardi sportivi con la maglia gialloblu.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne