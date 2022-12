Us Città di Fasano - Team Altamura: le disposizioni della Prefettura

Il prefetto di Brindisi, in occasione dell'incontro di calcio U.S. Città di Fasano - Team Altamura, che si disputerà domenica 4 dicembre 2022 presso lo stadio di Fasano, con provvedimento adottato in data 1 dicembre, ai sensi dell'articolo 2 del T.U.L.P.S., ha disposto l'adozione delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi nominativi per i residenti nella provincia di Bari esclusivamente per il settore ospiti e nel limite di 200 unità, solo nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità.

E ancora: vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del 3 dicembre 2022, giorno antecedente la gara; trasmissione a cura della società sportiva ospitante dell'elenco degli acquirenti alla Questura di Brindisi (digos.quest.br@pecps.poliziadistato.it), comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 del 4 dicembre 2022, giorno della gara; impiego di 16 steward più 6 addetti alla hospitality a cura della società sportiva US Città di Fasano; adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate.

Nella circostanza verranno, altresì, predisposti a cura del questore specifici servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio.