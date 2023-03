Ventiquattresima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Con il successo sulla Cedas Avio Brindisi nel derby, il Mesagne tiene viva la corsa al terzo posto con uno sguardo ai playoff; si tratta della quindicesima vittoria per i gialloblù. Blitz vincente per il Ceglie sul campo della Virtus Locorotondo grazie alla rete decisiva in extremis di De Pasquale che ha sancito il ritorno ai tre punti dopo quattro gare. Sia Ceglie che Cedas Avio Brindisi sono matematicamente salve.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella ventiquattresima giornata

Cedas Avio Brindisi-Mesagne 0-3 [Cohen al 41', Birtolo al 70', Menga all'89']

Virtus Locorotondo-Ceglie 0-1 [De Pasquale al 91']

Promozione Puglia, la classifica del girone B