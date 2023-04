Ventiseiesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine

Per via del maltempo che ha colpito la Puglia, è stata rinviata a data da destinarsi il match tra Veglie e Mesagne, a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco; interrotta al 58', per lo stesso motivo, Cedas Avio Brindisi-Atletico Martina (gli ospiti conducevano 0-1). Il Ceglie ha invece ottenuto la nona vittoria stagionale ai danni della Goleador Melendugno.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre brindisine nella ventiseiesima giornata

Cedas Avio Brindisi-Atletico Martina [gara interrotta al 58' sullo 0-1 causa impraticabilità del campo]

Goleador Melendugno-Ceglie 0-2 [Pergola, De Pasquale]

Veglie-Mesagne [rinviata a data da destinarsi causa impraticabilità del campo]

Promozione Puglia, la classifica del girone B